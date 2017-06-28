20. Topçu Baba Şenlikleri yapıldı

Topçu Baba’yı Anma Kültür ve Sanat Derneği tarafından her yıl Haziran ayında yapılan etkinliklerde Alevi Bektaşi gelenekleri yaşatıldı. Etkinliklere Kırklareli’nin yanı sıra Tekirdağ, Edirne gibi çevre illerden ve Avrupa’dan da katılım oldu. Şenliklere, Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, Kofçaz Belediye Başkanı Mehmet Balcı, Kırklareli DSYB Başkanı Ali Dermenci ve Topçu Babayı Anma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan Dağ ile binlerce vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Toplamda 4 ton et dağıtıldı"

Topçu Babayı Anma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan Dağ ise, "Topçu Baba Şenliklerinin bu yıl 20’ncisini düzenledik. Yaptığımız etkinlik Türkiye ve Balkanların en büyük etkinliğidir. Bu seneki etkinliğimizde 155 adet küçükbaş, 3 adet büyükbaş ve 300 tavuk kesilirken, toplamda 4 ton et dağıtıldı" şeklinde konuştu.

Kırklareli CHP Milletvekili Türabi Kayan da "Bu bölgede özellikle amuca kabilesi diye bilinen kabilenin Topçu Baba’nın Osmanlı askerlerine yüzyıllardan beri büyük bir saygısı ve sevgisi vardır. Bu saygı ve sevgi çerçevesinde her yıl etkinlikler düzenleniyor. Kurbanlar kesiliyor ve kurbanlar buraya gelen herkese ikram ediliyor. Bu nedenle bir toplumsal barış ve kardeşlik sergilenmektedir burada. Bu kabilenin de bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.