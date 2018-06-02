“2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri’ sezonu açıldı

İl Özel İdaresi Hizmet Birimlerinde düzenlenen İl Özel İdaresi 2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri sezon açılışına Kırklareli Valisi Osman Bilgin de katıldı. Vali Bilgin, törende yaptığı konuşmada İl Özel İdaresinin çok ciddi ve emeklerle hizmet verdiğini, yeni sezon ile birlikte mevcut hizmete kaliteli standartlar ve yeni ivme kazandırılarak tüm çalışmaların daha hızlı daha etkin ve daha verimli olacağını belirtti. Törende yapılan konuşmaların ardından, Kırklareli İl Özel İdaresi 2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri sezon açılışının startını verdi.

Açılış töreninin ardından Vali Osman Bilgin, Asilbeyli köyü yolunda sezonun ilk asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledikten sonra işçilere çalışmalarında başarılar diledi.