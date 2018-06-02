Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 14:20

“2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri’ sezonu açıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi ‘2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri’ sezon açılışını yaptı.

“2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri’ sezonu açıldı

02 Haziran 2018 14:20


İl Özel İdaresi Hizmet Birimlerinde düzenlenen İl Özel İdaresi 2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri sezon açılışına Kırklareli Valisi Osman Bilgin de katıldı. Vali Bilgin, törende yaptığı konuşmada İl Özel İdaresinin çok ciddi ve emeklerle hizmet verdiğini, yeni sezon ile birlikte mevcut hizmete kaliteli standartlar ve yeni ivme kazandırılarak tüm çalışmaların daha hızlı daha etkin ve daha verimli olacağını belirtti. Törende yapılan konuşmaların ardından, Kırklareli İl Özel İdaresi 2018 Yılı Yol Yapım Hizmetleri sezon açılışının startını verdi.


Açılış töreninin ardından Vali Osman Bilgin, Asilbeyli köyü yolunda sezonun ilk asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledikten sonra işçilere çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç