Acil obstetrik bakım hizmet içi eğitimleri devam ediyor

Anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında gelen Acil Obstetrik Bakım Programı (AOB) kapsamında hizmet içi eğitimler sürüyor. Program kapsamında Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü İbni Sina Toplantı Salonu’nda ve Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda Ebe Çiğdem Hadi tarafından birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan 35 sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim verildi.

AOB gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanıyor. Programla yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yoluyla önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmek hedefleniyor.