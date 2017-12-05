Bal üreticilerine ‘Arı Kek’ makinesi

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından projesi yapılan ve finansmanı İl Özel İdaresi tarafından sağlanan Arı Keki makinesi ve ekipmanları, kurum görevlileri tarafından, Vize Bal Üreticileri Birliği yöneticilerine teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vize İlçesi Yeni Sanayi Sitesinde hizmete sunulacak makine ve ekipmanlarından 70 bal üreticimizin 5 bin 252 adet arı kolonisine hizmet ederek, başta açlık sebebiyle oluşan arı ölümlerinin asgari seviyede kalması sağlanarak, üreticilerimizin kazanımlarına katkıda bulunulacaktır” denildi.