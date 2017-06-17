Toplantıya Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli, İğneada Sahil Güvenlik Komutanı, İğneada Liman Başkanı ve Beğendik köyü muhtarı katıldı. Toplantıda balıkçıların sorunları dinlendi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğün tarafından BAGİS (Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi) konulu sunum ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na dayanarak hazırlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında sunum yapıldı.

Toplantının son bölümünde gelen sorular doğrultusunda balıkçılar bilgilendirildi.