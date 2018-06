24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçim çalışmaları için Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında ekonomiden, terörle mücadeleye kadar önemli mesajlar verdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın ilk olarak gündeminde ekonomi vardı. Yıldırım AK Parti iktidarı boyunca ekonomi alanında yürütülen çalışmalara değindi. “16 yıl boyunca Türkiye’yi yüzde 5.7 büyüttük” diyen Başbakan Yıldırım, “Bu millete boş vaatlerde bulunuyorlar. Yapılanları karalamaya çalışıyor, çamur atıyorlar. Güneş balçıkla sıvanır mı? Ama ne yaparsa yapsınlar 12 kere sandık önünüze geldi. 12’sinde de boş konuşanlara boş laf edenlere hak ettikleri cevabı verdiniz, 13. defa da verebileceğinizden eminim. 16 yıldır her seçimde emaneti milletin partisi AK Parti’ye veriyorsunuz. Sizin partiniz de canla başla çalışıyor, hizmet ediyor. Fabrikalar, yollar, havalimanları, hızlı trenler, hastaneler okullar yapıyor, ülkeyi doğudan batıya kuzeyden güneye bir uçtan bir uca imar ediyor. Değerli kardeşlerim ülkemiz her geçen gün, her geçen yıl kalkınmaya devam ediyor. 16 yıldır neye şahidiz; onlar konuşur AK Parti yapar. Şimdi durum farklı mı onlar engel çıkardı. Biz engelleri aşa aşa geldik. Sizlerle aştık. Türkiye’nin ekonomisini dünyanın ileri gelen ülkeleri arasına soktuk. Sanayi sanayimizi güçlendirdik. Yerli ve milli ürünler ile artık daha güçlüyüz. Paramızla alamadığımız savunma silahlarını artık kendimiz yapıyoruz. İHA’lar, SİHA’lar, tanklar, helikopterler yapıyoruz. Elhamdülillah kimseye muhtaç değiliz. Milletimize el ele vererek 16 yıl boyunca Türkiye’yi yüzde 5.7 büyüttük. 383 kilometre tünel yaptık. Bizden önce bir Bolu Tüneli’ni 30 yılda yapamadılar. 284 bin derslik, bin 250 hastane, 800 binin üzerinde toplu konutu yapıp milletimize teslim ettik. Tarımda 16 yılda Türkiye’yi dördüncü sıradan Avrupa’nın 1. ülkesi haline getirdik. 2002 yılında tarım gelirimiz yıllık 37 katrilyonken 2017’de 161 katrilyona çıktı. Tam 4 kat arttı geçen 10 yılda dünya krizden krize sürüklenirken, Türkiye 8 milyon vatandaşına iş sağladı. Diyorlar ki Türkiye’de büyüme sanal. Nasıl oluyor bilmiyorum. 20.4 büyüdü geçen sene Türkiye. Peki Türkiye’de 2003 yılında 9 bin traktör satılıyordu. Geçen sene 73 bin traktör satıldı. Bu mu sanal büyüme sanal büyüme? Türkiye’de 2003 yılında 91 bin otomobil satıldı. 2017’de 723 bin otomobil satıldı. Bu mu sanal büyüme?” dedi.

“Terörden bahsedemezler; el altından işbirliği yapıyorlar”

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne’de Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden Muharrem İnce’yi eleştirerek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yıldırım, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı adayları belli oldu. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce koşa koşa Edirne’ye gitti. Ne için gitti biliyor musunuz? Edirne’yi çok sevdiğinden mi gitti? PKK’ya açıkça destek veren ‘PKK’lıların cenazesine gitmeyenleri cezalandırırım’ diyen hapisteki 6-7 Ekim olaylarının failini ziyarete gitti. Cumhuriyetin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek veren kardeşlerime sesleniyorum; bölücülere, bu ülkenin polisini evlatlarını öğretmenlerini gözünü kırpmayan öldürenlere destek vermek neyin nesi oluyor? Bunun hesabını soracak mı Lüleburgaz; Atatürk’ün Partisi’ni bu duruma düşürenlere. Elbette… Bu vatan bizim, bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürekli Tayyip Erdoğan’ı indirmekten bahsediyorlar. Dışarıdakiler de aynı şeyi söylüyor. Dışarıdaki sözde dostlarımız da aynı şeyi söylüyor. Türkiye’de biz birlikte yürürüz ama Tayyip Erdoğan olmasın diyorlar. Niye? Tayyip Erdoğan dik duruyor, eğilmiyor. Bu adayların hiç terörden bahsettiğini duydunuz mu? Terörle mücadeleden bahsettiğini duydunuz mu? Edemezler el altından işbirliği yapıyorlar çünkü. Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik. İnanın ki bunu da halledeceğiz. Biz Türkiye’de zaten terörün bitirme noktasına getirdik. Şimdi Kandil’e kaçıyorlar, Sincan’a kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz. Bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz.”

Hızlı tren müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, mitingde İstanbul, Lüleburgaz, Babaeski, Kırklareli ve Kapıkule arasında işleyecek olan bir hızlı tren hattının müjdesini verdi. Yıldırım, İstanbul ve Edirne’nin komşu kapısı olacağını belirterek, “Değerli kardeşlerim Şimdi iki tane önemli projeden bahsedeceğim. Lüleburgaz için hayati öneme sahip bir projeden. İstanbul, Lüleburgaz, Babaeski, Kırklareli, Kapıkule hızlı trenine başlıyoruz. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor. 2 milyar lira, 2 katrilyon helal olsun Lüleburgaz’a. Çok güzel bir istasyon Lüleburgaz’da olacak. Büyükkarıştıran’da olacak, Babaeski’de olacak, Kırklareli’nde olacak. Buradan İstanbul-Edirne komşu kapısı oluyor. 2. büyük projeyi söylüyorum; Çanakkale Köprüsü’nü yapıyoruz. Dünyanın en uzun köprüsü; ‘Çanakkale geçilmez’ diyen şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için dünyanın en uzun asma köprüsünün inşaatına başladık. Bu köprünün yapılması ne demek? Bu köprüden bütün Ege - Avrupa gidiş gelişleri buradan geçecek. Lüleburgaz’dan geçecek, Kırklareli’nden geçecek, Edirne’den geçecek, Çorlu’dan geçecek, Gelibolu’dan geçecek, Hayrabolu’dan geçecek ve buraların ekonomisi daha da canlanacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.