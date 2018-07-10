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10 Temmuz 2018 14:14

Başkan Kesimoğlu, minik muaythai sporcularını ağırladı

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilciliği’nin çocuk sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan Kesimoğlu, minik muaythai sporcularını ağırladı

10 Temmuz 2018 14:14


Daha önce Türkiye çapında düzenlenen Muaythai Şampiyonalarına katılım gösteren ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupa Şampiyonası’ndan aldıkları önemli dereceler ile Kırklareli’ne dönen muaythai sporcuları, Kesimoğlu’na ve Kırklareli Belediye Başkanlığı’na müsabakalarda kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.


Bu nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kesimoğlu, sporun ve sporcuların maddi ve manevi olarak her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kesimoğlu, ziyaretin sonunda çocuklara “Nutuk” hediye etti.




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