Besi Sığırcılığı Kursuna kadınların ilgisi

Demirköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında 13 Kasım 2017 tarihinde İğneada Beldesinde 37 kursiyerin katılımıyla başlatılan Besi Sığırcılığı Kursu devam ediyor. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Burcu Karadağ ve Veteriner Hekim Musa Demir’in kurs öğretmenliğini yaptığı Besi Sığırcılığı Kursu’na kadınların daha fazla ilgi gösterdiği belirtildi.

Besi sığırı yetiştiriciliği konusunda detaylı bilgilerin verildiği kursun 8 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacağı ifade edildi.

Demirköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Besi Sığırcılığına Katılım Sertifikaları verileceği kaydedildi.