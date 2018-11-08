Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) çalışmaları tamamlandı.

Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını kapsamında hassas alan olarak belirlenen merkez ilçeye bağlı Kayalı ve Pehlivanköy ilçesi Doğanca köyünde programa katılan toplam 50 üreticiyle, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile programın 2. kategorisinde yer alan ahır/çiftlik gübresi ile tarım kireci/jips uygulamaları hakkında sözleşme imzalandı.

Program içerisinde yer alan üreticilere başvuru parselleri ile ilgili toprak analizi yaptırılarak ÇATAK Uygulama Birimleri tarafından tavsiyelerde bulunuldu. Analiz sonuçlarına göre üreticiler başvuru parsellerine ahır/çiftlik gübresi ile tarım kireci/jips atımı yaptı. İmzalanan sözleşme gereği 3 yıl boyunca devam ettirilecek uygulamalar sonucunda hassas alan olarak belirlenen yerlerde toprağın organik madde miktarının artırılması ve pH seviyesinin nötre yaklaştırılması hedefleniyor.

Üreticilere bilinç kazandırma, davranış değişikliği oluşturma ve sözleşme bitiminden sonra da toprağı doğru kullanma becerisi kazandırmaya çalışan ÇATAK Programı ile bu sene üreticilere dekar başına 60 TL destek ile uygulama yapılan 3 milyon 545 bin 522 dekar alan için 212 bin 731,32 TL ödeme yapılacak.