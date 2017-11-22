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22 Kasım 2017 11:19

Çöp konteynerleri yer altına taşınıyor

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde kabul görmüş sistemin bir benzeri Kırklareli’nde hayata geçiriliyor.

Çöp konteynerleri yer altına taşınıyor

22 Kasım 2017 11:19

Kapalı ve sağlam mekanizmasıyla koku ve çöp sızıntısını önleyen normal konteynerlerin 4 kat büyüklüğünde olan yeni yer altı konteynerlerinin montajına başlandı.


Kırklareli Belediyesi çöp konteynerlerini yer altına taşımaya başladı. Büyük hacmi sayesinde günlük çöp toplama sayısını azaltan konteynerler ile tasarruf sağlanmasının yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine de son verilmesi amaçlanıyor.


Konteyner yerleştirilen bölgeleri gezerek çalışmaları yerinde denetleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Her alanda olduğu gibi çöp toplama işinde de farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Kırklareli’mizin daha çağdaş bir çehreye kavuşması adına ilk etapta 15 adet yer altı konteynerini kentimizin çeşitli yerlerine montaj yapmaya başladık. Önümüzdeki yıl bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz. 3 bin litre kapasiteli yani şuan sokakta bulunan çöp konteynerlerinin 4 tanesine eşit. Kapakları otomatik sistem kapanıyor ve ayakla açılan pedal sistemine sahip. Böylece vatandaşlarımız konteynere el değmeden daha hijyenik şekilde çöplerini atabilecekler. Ayrıca konteyner kapasitesinden dolayı ekiplerimiz çöp boşaltma konusunda sık sık değil, sabahın ilk saatlerinde ve gece çöp toplayacak. Bu sayede trafik akışında da rahatlama olacak aynı zamanda tasarrufta sağlamış olacağız’’ dedi.




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