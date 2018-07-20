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20 Temmuz 2018 19:21

Fenerbahçe’nin eski takım otobüsünde korkunç kaza

Türkiye arasında yolcu seferleri yapan otobüste akıllara durgunluk veren bir kaza meydana yaşandı.

Fenerbahçe’nin eski takım otobüsünde korkunç kaza

20 Temmuz 2018 19:21

Otobüse önce otomobil çarptı sonra hasarı görmek için yola inan şoförlere kamyon çarptı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde TEM Otoyolu’nun 5. kilometresinde meydana geldi. Dinçer Dağ idaresindeki 39 FB 0993 plakalı yolcu otobüsü, Romanya’dan Türkiye’ye yolcu taşıdığı sırada plakası tespit edilmeyen bir otomobille çarpışarak maddi hasarlı bir kaza geçirdi. Otomobil olay yerinden uzaklaşınca Dincer Dağ ve yedek şoförü Cengiz K. otobüste oluşan hasara bakmak için otobüsten indi. İki şoför, kullandıkları aracın hasarını kontrol ettikleri sırada karşıdan gelen plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen kamyon Dincer Dağ ve yedek şoförü Cengiz K.’ye çarptı. Durumu gören yolcular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri otobüs firmasının sahibi olduğu öğrenilen Dincer Dağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yedek şoför Cengiz K. ise, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Dincer Dağ’ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Çarptıktan sonra olay yerinden kaçan kamyon ve otomobil sürücülerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.


Fenerbahçe’nin eski takım otobüsü olduğu ortaya çıktı


Kaza yaparak hayatını kaybeden Dinçer Dağ, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Fenerbahçe’den aldığı bu otobüsü tanıtarak, "Böyle bir güzelliği titizlik, özenle koruduğu ve bize kazandırdığı için öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım Başkanıma ve değerli hocam Sayın Özcan Özsu ağabeyime ve Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine teşekkürler" demişti.


Haberi duyan Fenerbahçe Kulübü Camiası derin üzüntüye boğuldu.




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