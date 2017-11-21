Fevzi Çakmak Caddesi’nin yeniden düzenlenmesine TRAKYAKA’dan destek

Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Şu ana kadar bölgede yapılan 675 projenin 183 tanesi güzel Kırklareli’mize gitmiş. Harekete geçen kaynakların da 40 milyon TL’ye yakını yine ilimizde kalmış. Bize belediyelerden gelen finansmanı misliyle ilimize geri gönderiyoruz. Yani, Dupnisa Mağarası çevresinin yeniden düzenlenmesinden, Vize Antik Tiyatrosunun restorasyonuna, Kırklareli Hayvan Borsasının kurulmasından, Kırklareli Bozasının desteklenmesine kadar onlarca projemiz var. İnşallah bu sayı daha da artacak. Katlayarak artıracağız, bölgemizi kalkındıracağız. Bu projeyle de ilimizin mimari bütünlüğüne ve gelişimine büyük katkı sunacağımızı düşünüyorum. Bugün kalkınma ajansı tarafından desteklenen önemli bir projenin daha neticeye ulaşması vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Proje ile ilimizin önemli sosyal hayat ve ticaret merkezlerinden biri olan Fevzi Çakmak Caddesinin baştan ayağa yeniden ele alınması ve donatılmasını sağladık. Cadde yeni haliyle ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına daha çok katkı sunacak, diğer alanlar için de örnek teşkil edecek. 200’e yakın firmayı doğrudan, yüzlerce esnafımızı da dolaylı olarak etkileyecek olan bu projeye 634 bin TL kaynak aktardık. Bu da projenin yüzde 52’sine tekabül ediyor. Geri kalanı da projenin sahibi olan belediyemiz karşıladı ve ortaya güzel ve kalıcı bir eser çıktı. Bu vesileyle projede emeği geçen, başta sayın başkanımız olmak üzere herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Proje ile Kırklareli ilinin çarşı kültürünü ve şehrin geçmişten gelen çizgisini oluşturan Fevzi Çakmak Caddesi’nin altyapısı güçlendirildi ve caddeye doğal bir görünüm kazandırıldı. Cadde çalışmaları kapsamında görüntü kirliliğine neden olan unsurlar ortadan kaldırılarak zemine doğal mozaik parke taşları döşendi. Aydınlatma sistemi kuruldu, uzaktan kumanda ile çalışan mantar bariyerler caddede gerekli yerlere yerleştirildi. Ahşap banklar ve çiçekliklerle görünümü güzelleştirildi. Engelli yönlendirme şeritleriyle de engelli vatandaşların caddede yürümelerinin kolaylaştırılması sağlandı.

Toplam bütçesi 1 milyon 209 bin 54 TL olan projenin yüzde 52’sine denk gelen 634 bin 360,02 TL’lik kısmı TRAKYAKA tarafından karşılandı.