Geleneksel mahalle iftarları sona erdi

Geleneksel hale getirilen ve her yıl düzenlenen toplu iftar yemeklerinde, bu yılda 12 mahalle ayrı ayrı misafir edilirken yaklaşık 15 bin vatandaş iftar yemeklerinde ağırlandı. Toplu iftarlar nedeniyle bir araya getirilen mahalleli vatandaşlar, Ramazan ayı lezzetinde aynı sofralarda oturarak hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu paylaştılar.

On iki gün devam eden mahalle iftarları Akalar Mahallesiyle başlayıp, Karacaibrahim Mahallesiyle sona erdi. Başta Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu olmak üzere, Başkan Yardımcıları ve Belediye Personeli, iftar süresince vatandaşlarla aynı sofrada hep birlikte iftar yaptılar. Her iftar programı öncesi birer konuşma yaparak "afiyet olsun" dileğinde bulunan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve yardımcıları hep birlikte oruç açmanın önemine değindiler.

Ramazan Ayı’nın huzur ayı olduğunu söyleyen Kesimoğlu, "Bu ayda birlikte olmanın ve ekmeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bu akşam İlimizin güzel insanlarıyla oruç açmanın heyecanı içerisindeyim. Tüm dostluklarımızın ve birlikteliklerimizin hep böyle olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda, Allah inşallah dualarımızı kabul eder. Allah’tan hep dileriz, gençlerimize iş, yaşlılarımıza sağlık nasip etsin diye. Bu duygularımızla yine diliyoruz ki, mutlu bir ülkemiz olsun huzurlu yaşayalım. Barış ve huzur tüm insanlarımızın yaşam tarzı olsun" dedi.

Karacaibrahim Mahallesi iftar yemeğinde vatandaşlara hitap eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, halkın Bayramını kutlayarak dilek ve temennilerde bulundu. Son iftarı verdiklerini kaydeden Kesimoğlu, "Bu akşam burada son mahalle iftarımızla sizlerle birlikteyiz. Toplamda şehrimizde mevcut 12 mahalleyi sırasıyla bu iftar sofrasında ağırladık. Her vatandaşımızla ayrı ayrı görüşme ve konuşma fırsatı bulduk. Dertleri dinledik, sıkıntıları paylaştık. Ama hepsinden önemlisi Ramazan Ayı’nın huzurunu yaşadık. Bu salonda, masalarımızın arasında koşturan minik yavrularımız, yarınlarımızda güzel ülkemizin geleceği olsun. Yüzlerindeki bu gülücükler eksik olmasın. Allah’tan dilediğimiz tüm dileklerimiz kabul olsun. Nice Ramazan Aylarında bu gülen yüzlerle, iftar sofralarımız daim olsun. Tüm bu dilek ve temennilerimle büyük ailem Kırklareli halkının Ramazan Bayramı’da şimdiden kutlu olsun” şeklinde konuştu