Hayvan sevklerinde yol kontrolleri bilgilendirme toplantısı

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesine göre Belgesiz ve Kaçak Hayvan Hareketlerini engellemek amacıyla İlde görev yapan jandarma ve emniyet personeline "Yurtiçi Hayvan Sevklerinde Yol Kontrolleri’’ konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Şerafettin Uçar, kolluk kuvvetleriyle koordineli gerçekleşecek yol kontrollerinin kaçak ve belgesiz hayvan girişinin engellenmesi sonucunda ilin sahip olduğu şap hastalığından aşılı Arilik statüsünün devam etmesini belirttiler.

Toplantı Veteriner Hekim Oğuz Göç’ün konuyla ilgili sunusuyla sonlandı.