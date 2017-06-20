Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 10:21

Hayvan sevklerinde yol kontrolleri bilgilendirme toplantısı

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Hayvan Sevklerinde Yol Kontrolleriyle İlgili Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi.

Hayvan sevklerinde yol kontrolleri bilgilendirme toplantısı

20 Haziran 2017 10:21


Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesine göre Belgesiz ve Kaçak Hayvan Hareketlerini engellemek amacıyla İlde görev yapan jandarma ve emniyet personeline "Yurtiçi Hayvan Sevklerinde Yol Kontrolleri’’ konulu eğitim toplantısı düzenlendi.


Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Şerafettin Uçar, kolluk kuvvetleriyle koordineli gerçekleşecek yol kontrollerinin kaçak ve belgesiz hayvan girişinin engellenmesi sonucunda ilin sahip olduğu şap hastalığından aşılı Arilik statüsünün devam etmesini belirttiler.


Toplantı Veteriner Hekim Oğuz Göç’ün konuyla ilgili sunusuyla sonlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:27
  • Akşam :20:57
  • Yatsı :23:02
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!