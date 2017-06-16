Hintli öğrenciler Türk kültürünü yaşayarak öğreniyor

Proje kapsamında, Eskitaşlı köyünden 6 öğrenci, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden 12 öğrenci ve Hindistan’dan 6 öğrenci bir araya geldi.

’Türk-Hindistan Dostluğu Projesi’ Lüleburgaz’a bağlı Eskitaşlı köyüne gelen öğrenciler çeşitli etkinliklere katılarak hem kaynaşıyor hem birbirlerinin kültürlerini tanıyor. Öğrenciler tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesini gezerek, Cami İmamı Ahmet Bostancı ve Araştırmacı Hüseyin Kenan Gören’den bilgi aldı. Konuk öğrenciler Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde bulunan tarihi hamam olan fakat şuan meclis binası olarak hizmet veren yapıyı gezdi. Öğrencilere Lüleburgaz Belediyesi personeli tarafından bilgi verildi.

"Eskitaşlı köyünde 3 tane zeytin ağacı diktik"

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Salim Meriç, "Türkiye ve Hindistan arasında dostluk ve barışı pekiştirmek adına Hindistan’dan lise öğrencileri, Eskitaşlı köyünden lise öğrencileri ve Üsküdar Amerikan Lisesinden öğrencileri hep birlikte topladık. Eskitaşlı köyünde 5 gün boyunca süren bir etkinlik düzenledik. Çocuklar tarımda çalışıyorlar, orada birlikte çalışıyorlar. Türk gelinlerle Hindistan gelinlerinin resimlerini tablo şeklinde duvarlara yapıyoruz. Hindistan, Kurtuluş Savaşı’nda bize çok destek verdi. Kardeş halkımız Hindistan. Bunu temsili olarak da Eskitaşlı köyünde 3 tane zeytin ağacı diktik. Birine Hindistan ismini koyduk, birine Türk koyduk, birine de ’Barış’ ismini koyduk" dedi.

Farklı kültürden gelen öğrencilerin bir arada olduğunu kaydeden Proje Koordinatörlerinden Bade Kucukoglu, "Üç ayrı gruptan Hindistan’ın kırsal kesiminden öğrencilerimiz var. Güney Hindistan’ın bir köyünden geliyorlar. İstanbullu öğrencilerimiz var. Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri bunlar ve Eskitaşlı köyünden öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerin hepsini bir araya getirdik. Amaç birbirlerini farklı sosyo-ekonomik kesimden ve farklı kültürden gelen bu gençlerin birbirini tanıması. Aslında normal koşullarda okulun çatısı altında ya da herhangi bir turizm organizasyonunda bir araya gelmeyecek gençlerin birbirini tanıması ve birbirlerinin kültürleri hakkında yeni şeyler öğrenmesi. Köyde 5 gün geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Köy okulunun öğrencilerine Hint kültürü hakkında İngilizce dersler veriyoruz"

Köyde yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Kucukoglu, "Günün ilk kısmı köy okulunda küçük çocuklara, köy okulunun öğrencilerine Hint kültürü hakkında İngilizce dersler veriyoruz. Hem İngilizcelerini geliştirmiş oluyorlar hem Hindistan kültürünü tanımış oluyorlar. Köyün tarlalarında çalışıyoruz. Bu bölgenin tarım geleneğini öğrenmiş oluyoruz. Bir duvar boyama projesi yapıyoruz. Bu duvar boyama projesinde Türk ve Hint kültüründen ögeler var. Bir Türk gelini ve bir Pomak gelini var, Pomak köyünde olduğumuz için. Bu iki gelin birbirlerine bakıyorlar, birbirleriyle iletişim halindeler duvarımızda. Öğleden sonraları da farklı kültürel faaliyetler yapıyoruz. Trakya dansları öğrendik. Ebru sanatını öğrettik Hindistanlı arkadaşlarımıza. Onlar da bize Hint Kulam sanatını öğrettiler. Bu tip aktiviteler yapıyoruz. Amaç birbirimizi tanımak, birbirimizin kültürü hakkında yeni şeyler öğrenmek ve bunu kendimize ayna olarak kullanmak" şeklinde konuştu.