Kapalı otoparklar dolup taşınca pazaryeri otoparka çevrildi

Çevrilen kapalı pazaryeri şimdiden doldu taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından araç sahiplerini panik sardı. Ceviz büyülüğünde beklenen dolu yağışının ardından kimi vatandaşlar araçlarını karton parçaları, kilim ve battaniye ile kapatırken, kimi vatandaşlar da araçlarını kapalı otoparklara götürdü. Bunun üzerine Lüleburgaz ilçesinde araç sahipleri için otoparka çevrilen kapalı pazaryeri de doldu taştı.

Kapalı pazaryerinde yaklaşık 400 tane aracın bulunduğu öğrenildi.