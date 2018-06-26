Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 18:02

Kapalı otoparklar dolup taşınca pazaryeri otoparka çevrildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde beklenen dolu yağışı nedeniyle otoparklar da dolup taşınca, kapalı pazaryeri otoparka çevrildi.

Kapalı otoparklar dolup taşınca pazaryeri otoparka çevrildi

26 Haziran 2018 18:02

Çevrilen kapalı pazaryeri şimdiden doldu taştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından araç sahiplerini panik sardı. Ceviz büyülüğünde beklenen dolu yağışının ardından kimi vatandaşlar araçlarını karton parçaları, kilim ve battaniye ile kapatırken, kimi vatandaşlar da araçlarını kapalı otoparklara götürdü. Bunun üzerine Lüleburgaz ilçesinde araç sahipleri için otoparka çevrilen kapalı pazaryeri de doldu taştı.


Kapalı pazaryerinde yaklaşık 400 tane aracın bulunduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
26
°
C
  • Çarşamba
    26°C
  • Perşembe
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç