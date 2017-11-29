Kırklareli Afet Müdahale planı masabaşı tatbikatı yapıldı

Tatbikata Kırklareli Afet Müdahale Planında görevli ana çözüm ortaklarından yetkililer katıldı. Kırklareli’nde yaşanabilecek sel felaketini göz önüne alıp hazırlanan senaryoya göre, hizmet grupları sel felaketi ile mücadele etmek amacı ile hizmet grubu operasyon planlarında öngörülen ekipler ile yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yapılan bu tatbikat ile planda görevli hizmet gruplarının olası bir afet durumunda koordinasyon halinde çalışması amaçlanmıştır.

Tatbikatın sona ermesinin ardından hizmet grubu yetkilileri planlarını hazırlarken yaşadıkları sorunları aktardı ve bunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.