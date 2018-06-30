Kırklareli liselere geçişte uygulanacak yeni sisteme hazırlanıyor

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, ildeki tüm ortaokul müdürlerinin, RAM müdürlerinin ve ildeki tercih ve danışmanlık merkezlerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla ortaöğretime giriş ve tercih sistemi toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım başkanlığında yapılan toplantıda liselere geçişte uygulanacak Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sisteminin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirilerek, planlama ve koordinasyonu gerçekleştirmek için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Sürecine ilişkin görev alacak rehber öğretmen, öğretmen ve idareciler ile koordinasyon toplantısı yapılmasına, bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gereken hassasiyetin gösterilmesine yönelik kararlar alındı.