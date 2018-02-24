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24 Şubat 2018 13:18

Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti kuruldu

Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, Valilik Dernekler Müdürlüğüne evraklarını teslim etti.

Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti kuruldu

24 Şubat 2018 13:18


Kırklareli Valiliği Dernekler Müdürü Personeli Alper Sertabakan, Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti Başkan Yardımcısı Cansu Çetintaş’a, alındı belgesini teslim etti. Alındı Belgesini teslim alan Başkan Yardımcısı Cansu Çetintaş, yaptığı açıklamada, “Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti olarak çalışmalara başlayıp, Kırklareli basını için yararlı projelerle üretmeye, basın camiasında dayanışmaya özen göstererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi


Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Özden Ural ise, “Basın mensubu arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde, yardımlaşma ve dayanışma birliğine dayalı, aktif Gazetecilik yapmalarına imkan sağlamaktadır. Basında seviyeli habercilik anlayışına dayalı toplumsal çıkarları koruyan gazetecilerle bir arada olmak, temel prensibimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.


Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti Yönetim Kurulu, Başkan Özden Ural, Başkan Yardımcısı Cansu Çetintaş, Başkan Yardımcısı Bahar Satılmış, Genel Sekreter Zöhre Ural, Mali Sekreter Arzu Dursun, üye Ceren Ardahanlı ile Üye Ünal Büyükdere’den oluşuyor.


Cemiyete üye olma şartlarını basın mensuplarına duyuran yönetim, aktif gazetecilerden oluşan, yeterliliği veya sarı basın kartı olan, Trakya bölgesinde ikamet eden gazetecilerle hizmet sürdüreceğini açıkladı.




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