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28 Haziran 2017 10:34

Kırklareli Valisi Civelek’ten veda mesajı

Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan Kırklareli Valisi Esengül Civelek yayımladığı veda mesajında, "Kırklareli’nin gönlümde her zaman çok özel bir yeri olacaktır" dedi.

Kırklareli Valisi Civelek’ten veda mesajı

28 Haziran 2017 10:34


Vali Civelek, 29 Haziran’da Muğla Valisi olarak göreve başlayacağını belirterek, "Aziz Kırklarelililer, 29 Haziran 2017 günü Muğla Valiliği’ne atanmam nedeniyle Kırklareli’den ayrılıyorum. Ayrılışım fiziken bir ayrılıktır. Kırklareli’nin gönlümde her zaman çok özel bir yeri olacaktır. Kırklareli’ni çok sevdim. Kırklarelili değerli vatandaşlarımı çok sevdim. Değerli vatandaşlarıma müteşekkirim" ifadelerini kullandı.


Kırklarelilerin kadın vali olarak kendisini çok büyük ilgiyle, sevgiyle, saygıyla sahiplendiklerini anlatan Civelek şöyle devam etti:


"Kırklareliler bana gönüllerinde yer verdiler, benimsediler. Kırklareli’de görev yapmış olmaktan Kırklareli’ne hizmet etmiş olmaktan onur, gurur, mutluluk duyuyorum. Valilik görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve Bakanlar Kurulu üyesi Sayın Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşık 3 yıllık görev süremde Kırklareli’nin gelişmesini, vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu, refahını önemseyerek kaliteli, etkin, verimli kamu hizmeti sunulması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel basınla iş birliği, güç birliği, el birliği, gönül birliği içerisinde uyum ve ahenk ile üstün görev ve hizmet anlayışıyla gayret, çaba sarf ettik. Sorunların çözümünde karşılıklı görüş alışverişini, diyaloğu benimsedik. Ortak akıl oluşturduk. Birlikte mesai yaptığım tüm arkadaşlarıma, tüm taraflara, basın mensuplarına, aziz Kırklarelililere teşekkür ediyorum. Özellikle çalışmalarımızda destek ve katkılarıyla bize güç veren sayın milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli Kırklarelili hemşehrilerime sağlık, huzur, afiyet dolu bir yaşam diliyorum."




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