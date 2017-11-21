Kırklareli’de çiğ süt üretimini arttırma çalışmaları

Demirköy ilçesinde “Çiğ süt satışı, süt tanklarının temini, çiğ süt satışıyla ilgili sorunlar” hakkında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Şube Müdürü Taner Akçakaya ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Şerafettin Uçar’ın konuşmacı olarak katılımıyla Demirköy Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda konuyla ilgili bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Şube Müdürü Taner Akçakaya ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Şerafettin Uçar, “Demirköy ilçesine bağlı 16 köyümüzde binlerce büyükbaş, 10 binlerce küçükbaş hayvanın bakıldığı alanlarda, özellikle Karacadağ, Yiğitbaşı ve Sislioba gibi köylerimizde hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Ormanın dışında da ek gelir kaynakları oluşturmak, hayvancılığı ve arıcılığı geliştirmek için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu bölgemiz arıcılık açısından da önemli bir yer” ifadelerini kullandı.

“Bu bölgede hayvancılık canlandırılırsa İsviçre’nin Alpleri olur”

Çiğ süt üretimi ve satışının arttırılması için soğutucu süt tanklarına ihtiyaç duyulduğunun önemine işaret eden Şube Müdürleri, “Hayvancılığı canlandırmak, süt üretimini arttırmak için köylerimize soğutuculu süt tankı temin edilmesini öncelikli olarak gördük. Bu tankların Köylere Hizmet Götürme Birliği, Süt Üreticileri Birliği ve Ziraat Odası tarafından alınması için girişimde bulunma konusunu muhtarlarla görüştük. Bu tanklar alındığında öncelikle muhtarlarımız tarafından sahiplenip, korunması lazım. Çok sayıda muhtarımız bu tankların alınmasını istedi. Bu bölgede hayvancılık canlandırılırsa İsviçre’nin Alpleri olur. Köylülerimiz de bunu çok istiyor. Soğutucu süt tanklarına talip olan köylerimiz için destek olmaya çalışacağız” şeklinde bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, süt üreticileri ve kooperatif başkanlarının çiğ süt satışıyla ilgili soruları cevaplandırıldı. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.