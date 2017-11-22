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22 Kasım 2017 15:30

Kırklareli’de gençler ıhlamur ağacı dikti

Genç Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Kulübü ve Genç Yeşilay Kulübü tarafından, Kırklareli Belediyesi’nin katkılarıyla 115 ıhlamur ağacı dikildi.

Kırklareli’de gençler ıhlamur ağacı dikti

22 Kasım 2017 15:30


Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Genç TEMA ile KLÜ Genç Yeşilay Kulübü “Temiz Nefes Temiz Çevre İçin Gençler El Ele” sloganıyla Kırklareli merkez ilçede, Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğünün desteğiyle 200 konutlar alanında, 115 Ihlamur ağacı dikildi.


Ağaç dikim etkinliğine Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Selçuk Tanta, TEMA Vakfı Kırklareli İl Temsilcisi Ali Haluk Korur, KLÜ Genç TEMA ile KLÜ Genç Yeşilay kulübü gönüllüleri katıldı. İlk olarak, belediye çalışanlarının yardımıyla örnek bir dikim yapıldı.



“Her yıl 2,5 milyon hektar ormanlık alanı yok olmaktır”


KLÜ Genç Yeşilay Kulübü Başkanı Elif Demet Palasoğlu, ormanların önemine değinerek, "Sigara dünyada kullanılan en yaygın bağımlılık yapıcı maddedir. Kentlerde çıkan orman yangınlarının yarısından fazlası sigara nedeniyle çıkmaktadır. Ayrıca tütün endüstrisinin kağıt gereksinimin karşılanması için her yıl 2,5 milyon hektar ormanlık alanı yok olmaktır. Biz Kırklareli Genç Yeşilay Kulübü Gönüllüleri olarak da bu çalışmada “Temiz Nefes Temiz Çevre İçin Gençler El Ele” sloganıyla farkındalık oluşturmak istedik" dedi.


TEMA Vakfı tarafından temin edilen ıhlamur ağaçların dikimi sonrası, KLU Genç Tema Kulübü Başkanı Yunus Emre Demirel ise "Türkiye çöl olmasın" mesajı verdi.




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