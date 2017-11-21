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21 Kasım 2017 11:45

Kırklareli’de Hastalıktan Ari İşletme çalışmaları

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin, Hastalıktan Ari İşletme çalışmaları kapsamında 25 bin 195 büyükbaş hayvan yetiştiren 171 işletmenin hastalık taramaları ve sertifika işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Kırklareli’de Hastalıktan Ari İşletme çalışmaları

21 Kasım 2017 11:45


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kırklareli Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerimizde 2017 yılı içinde yapılan Hastalıktan Ari İşletme çalışmaları ile 171 adet işletmemizin hastalık taramaları sonuçlanmış ve sertifika işlemleri tamamlanmıştır. 164 adet işletmenin evrakları ödeme için Bakanlığımıza gönderilmiş olup, 7 adet işletmemizin yazışmaları halen devam etmektedir. Hastalıktan Ari İşletmelerimizin 141 adet’i aile tipi işletme, 30 adet işletmemiz ise, kapasiteleri yüksek olan ticari işletmelerdir” denildi.


Destekleme ödemelerinin de devam ettiği belirtilen açıklamada, “İşlemleri tamamlanmış olan 171 adet işletmemizde 25 bin 195 adet büyükbaş hayvanımız hastalıktan aridir ve ari olan bu işletmelerimize ödenecek olan destekleme miktarı ise, 6 milyon 125 bin 200 TL’dir. Bunlardan 30 işletmede bulunan ari hayvan sayısı 23 bin 297 olup, ilimize yapılacak destekleme ödemesinin 5 milyon 368 bin TL’lik kısmına karşılık gelmektedir. Hastalıktan Ari İşletme Desteklemelerinde ödemeler, işletmenin sahip olduğu 1-500 baş hayvan sayısı için 400 TL, 501 baş ve üzeri hayvan sayısı için 200 TL olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.




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