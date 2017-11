Kırklareli’de Oryantiring Yarışı

Kademe Şehit Dilay&Cem Kerman Oryantiring Yarışması Kırklareli’nin Üsküp Belediyesi’ne bağlı Çukurpınar köyünde tarihlerinde yapıldı.

Çukurpınar Köyü’nde yoğun katılımla gerçekleşen organizasyona Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Milletvekili Selahattin Minsolmaz,Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, TRAKYAKA Halkla İlişkiler Tanıtım ve İşbirliği Birimi Başkanı Yetkin Özer, Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Ayhan Çiftçi, şehit Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman’ın aileleri, basın mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çukurpınar Köyünde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşma yapan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, yarışların Kırklareli’nde düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

“100 sporcu Bulgaristan’dan olmak üzere bin 200’e yakın sporcumuz 2 gün boyunca burada yarışacak. Sporcularımızı bölgemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm halkımızı da buradan spor yapmaya davet ediyorum. Spor her yaşta yapılır. Trakya’yı oryantiring sporunun merkezi yapmak istiyoruz. Bakın burada gerçekleşecek bu organizasyona Ajans destek verdi. Valilik olarak biz de oryantiring sporunun gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Buradan 2011 yılında Tunceli’de şehit düşen her ikisi de lisanslı oryantiring sporcusu olan Komiser Cem ve eşi Dilay Kerman’ın isminin verildiği yarışlara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum."

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, konuşmasının ardından uzun mesafe koşusunun gerçekleştiği 1.gün yarışında dereceye girenlere madalyalarını taktı ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yurt içi ve yurt dışından bin 200’e yakın sporcunun katıldığı 2’nci Kademe Şehit Dİlay&Cem Kerman Oryantiring Yarışı’nda sporcular 1’inci gün uzun, 2’nci günü orta mesafede yarıştı. Yarışların sonunda farklı kategorilerde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Oryantiring sporunda kişi elindeki harita ve pusulayı kullanarak yön tayini becerisiyle harita üzerindeki belirtilen hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Oryantiring (yön bulma) sporunun en önemli özelliği, kişinin hem zihinsel hem de bedensel becerileri geliştiren bir spor olması olarak belirtildi. Yön tayini ve doğada hayatta kalma üzerine kurgulanmış ve gelişmiş bir spor dalı olan bu sporu yapan kişilerin belli bir süre sonra uzaysal algılama, analitik zeka, özgüven gibi birçok beceri elde ettiği ileri sürüldü.