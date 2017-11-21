Kırklareli’den Körfez ülkelerine karkas kıvırcık kuzusu ihracatı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kıvırcık koyunun Kırklareli ve tüm Trakya’nın koyun popülasyonunun genel ağırlığını oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, “İlimizdeki 175 bin koyun varlığımızın 150 bin kadarını, kıvırcık ve melezleri oluşturmaktadır. Kıvırcık koyun ırkı, yöremizdeki dağlık-ormanlık, makilik, soğuk ve nemli çevre şartlarına iyi adapte olmuş bir ırktır. Otlak alanlarımızdaki bitki florasının özelliğiyle de bağlantılı olarak etinin lezzeti, kas-lif yapısı, vücut yağı bileşenleri ve yağın kas lifleri arasındaki homojen dağılımı ile ülkemizin ve dünyanın en lezzetli kuzu etine sahip ırklarındandır. Özellikle son yıllarda etini kalitesi ve lezzeti ile İstanbul’daki lüks et lokantalarımızda eti aranılan ve tercih edilen bir ırk olmuştur. Ülkemize turist olarak gelip eti tüketilen yabancı kişiler tarafından da çok beğenilmiş ve ithalatı istenmiştir. Bunun sonucu olarak ilimizden bugün, az da olsa Körfez ülkelerine ve İspanya’ya kıvırcık kuzusu karkas olarak ihraç edilmeye başlanmıştır. Kıvırcık kuzusu etinin yumuşaklığı ve lezzetiyle tarihte de Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Namık Kemal Üniversitesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Muhittin Özder’in belirttiğine göre, Osmanlı sarayına kıvırcık etinden başka koyun eti girmediği belirtilmektedir. Kısacası kıvırcık ırkı, yüzyıllardır eti zevkle yenilen ve aranılan bir koyun ırk olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Kıvırcık ırkı koyunun, Kırklareli’de et ve süt özelliklerinin yanında özellikle dağlık bölgelerindeki iklim ve sert doğal şartlara uyum sağlamada gösterdiği performans ve hastalıklara olan direnci sebebiyle de tercih edildiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, şu bilgileri verdi:

“11 köyde 38 yetiştiricimizin 6 bin 300 koyun varlığı ile proje yürütülüyor”

“Yüksek verim özellikleri nedeniyle ülkemize Avrupa’dan ithal edilen; Doğu Friz ve Alman Merinosu gibi ırkların bölgemize uyumunu ve yaşama şansını artırmak için melezleme çalışmalarında da kullanılmıştır. Bugün; melezleme çalışmalarında elde edilen Türkgeldi, Tahirova ve Karacabey Merinosu gibi koyun ırklarının soy ağacının bir tarafını oluşturmaktadır. Kıvırcık koyunu (Ovis aries) dünyadaki orta büyüklükteki koyun ırklarındandır. Son yıllarda kombine verimli olması yönünde gelişmeler kaydedilmekle birlikte, sütçü ve etçi tipleri olmak üzere iki tipi mevcuttur. Dış görünüş olarak etçi tipte vücut ve göğüs geniş ve yuvarlak, kaslar gelişmiştir. Sağrı hafif meyilli, bacaklar nispeten kısadır. Sütçü tipte vücut ve göğüs dar, bacaklar uzundur. Sırt hattı hafif çukur, sağrı hafif düşük önden arkaya doğru daralan yapıdadır. Vücut genellikle beyaz olup, siyah ve alacalık da görülür. Baş, karın altı, bacaklar ve bazılarında da gerdan yapağısızdır. Yapağı tipi kaba karışıktır. Erkekler öne doğru spiral boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız, uzun ve incedir, üzeri uzun kıllarla örtülüdür. Kuyruk tarsal eklemine kadar, bazı hayvanlarda tarsus ekleminden aşağıya uzanır. Son yıllarda Bakanlığımız koordinasyonunda, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alper Yılmaz’ın koordinatörlüğünde, İl Müdürlüğümüz ve Yetiştirici Örgütlerimizin işbirliği ile "Kıvırcık Irkının Korunması ve Geliştirilmesi" için 11 köyde 38 yetiştiricimizin 6 bin 300 koyun varlığı ile "Halk Elinde Kıvırcık Irkının Islahı" projesi yürütülmektedir. İkinci bir proje olarak da; Marmara Koyunculuk Araştırma Uzmanları koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın sağladığı kaynak ile İl Müdürlüğümüz kontrolünde 800 baş koyun ile de "Gen Kaynaklarının Korunması Projesi" çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda kıvırcık ırkının doğal ortamında korunması, geliştirilmesi ve verimlerinin daha da yükseltilmesi için ıslah çalışmaları yapılmaktadır.”