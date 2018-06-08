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08 Haziran 2018 16:37

Kırklareli’nde 44 bin öğrenci karnelerini aldı

Kırklareli’nde 44 bin 43 öğrenci karnelerini aldı.

Kırklareli’nde 44 bin öğrenci karnelerini aldı

08 Haziran 2018 16:37


Kırklareli’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı kapanış töreni Ziya Gökalp İlkokulunda gerçekleşti. Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, ildeki kamu kurum yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Ziya Gökalp İlkokulunda düzenlenen törenin ardından karne dağıtımını Vali Osman Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başlattı. Vali Osman Bilgin, karneleri dağıtıldıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kırklareli’nde ilkokulda 13 bin 958, ortaokulda 15 bin 715, ortaöğretimde 14 bin 370 olmak üzere toplam 44 bin 043 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.




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