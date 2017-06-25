Kırklareli’nde bayramlaşma töreni

Bayramlaşma törenine, Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan Kırklareli Valiliği Esengül Civelek, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara’nın yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Bankalar, Dernekler, Mesleki Kuruluş Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma törenine protokol üyeleri ve vatandaşlar teker teker bayramlaştı. Bayramlaşma töreninin ardından, koruma ve bakım altındaki çocuklar ile huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı ve Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği ziyaret edildi.