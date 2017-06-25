Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 12:58

Kırklareli’nde bayramlaşma töreni

Ramazan Bayramı nedeniyle Kırklareli’nde bayramlaşama töreni düzenlendi.

Kırklareli’nde bayramlaşma töreni

25 Haziran 2017 12:58


Bayramlaşma törenine, Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan Kırklareli Valiliği Esengül Civelek, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara’nın yanı sıra Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Bankalar, Dernekler, Mesleki Kuruluş Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bayramlaşma törenine protokol üyeleri ve vatandaşlar teker teker bayramlaştı. Bayramlaşma töreninin ardından, koruma ve bakım altındaki çocuklar ile huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı ve Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği ziyaret edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:28
  • Akşam :20:58
  • Yatsı :23:03
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!