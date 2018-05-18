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18 Mayıs 2018 10:01

Kırklareli’nde Ramazan denetimi devam ediyor

Ramazan ayı nedeniyle Kırklareli’nde gıda denetimleri devam ediyor.

Kırklareli’nde Ramazan denetimi devam ediyor

18 Mayıs 2018 10:01


Kırklareli Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı öncesinde rutin denetimler artırılarak, denetimlerde tüm gıda kontrolörleri görevlendirildi. Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı öncesinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli tarafından pastane, fırın, kasap, toplu tüketim ve satış yerlerine teknik ve özel hijyen koşulları üzerine denetimler yapılmaktadır. Gıda kontrolörleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çalışanların iş kıyafetlerinden taban ve tavan temizliğine kadar gıda üretimi ve sunumu yapılan işletmelerde dikkat edilmesi gereken tüm hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenmektedir. Çalışanların hijyen sertifikalarını da denetleyen ekipler, depolarda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünü kontrolü de yapmaktadır. Tüm gıdaların saklama koşullarını ve dolap sıcaklıklarını da kontrol eden ekipler, eksiklikleri olan işletmelere bu eksikliklerini bildirerek tamamlamaları için süre verilmektedir. Ayrıca Ramazan paketi olarak satışa sunulan kolilerin içerisindeki gıdalar da kontrol görevlilerimiz tarafından denetlenmektedir. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebilmesi için Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz devam edecektir” denildi.




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