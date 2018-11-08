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Kırklareli'nde yulaf çeşitlerine yönelik sonuç demonstrasyonları

Kırklareli’nde, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Kahraman-Kırklar ve Küçükyayla" yulaf çeşitlerinin verim ve kalitelerine yönelik demonstrasyonlar kuruldu.

Kırklareli'nde, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Kahraman-Kırklar ve Küçükyayla" yulaf çeşitlerinin verim ve kalitelerine yönelik demonstrasyonlar kuruldu.


İlçe Müdürlükleri tarafından Kofçaz ilçesi Ahmetler köyü, Pınarhisar ilçesi Yenice köyü ve Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde olmak üzere üç farklı yerde kurulan yulaf çeşit demonstrasyonların takibi, sorumlu teknik personellerce yapılacak. Çimlenme, sapa kalkma, başak oluşturma ve hasadı gibi periyotlar aynı zamanda çiftçilerce de izlenebilecek.


Demonstrasyonlarla, yeni yerli yulaf çeşitlerinin bölge şartlarına uyumunun çiftçilere sunumu amaçlanarak, söz konusu çeşitlerin Kırklareli'nde ekilişlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.


Belirli periyotlarda olmak üzere her üç demonstrasyona da çiftçilerin de katılacağı birer tarla günü yapılması planlandı.

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