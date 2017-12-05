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05 Aralık 2017 15:08

Kıyıköy Kültürü ve Tarihi ile Markalaşıyor projesi sona erdi

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediyesi tarafından hazırlanan, Trakya Kalkınma Ajansı’ın Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında destek verdiği “Kıyıköy Kültürü ve Tarihi İle Markalaşıyor” projesi kapsamında restore edilen belediyeye ait tescilli binanın açılışı yapıldı.

Kıyıköy Kültürü ve Tarihi ile Markalaşıyor projesi sona erdi

05 Aralık 2017 15:08


Açılış törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kıyıköy Belediye Başkanı Ahmet Bora, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve basın mensupları iştirak etti. Yerli turist açısından önemli potansiyeli olan Kıyıköy Beldesi’nde projenin hayata geçirilmesi ile Kıyıköy Beldesi’nin merkezinde bulunan tescilli sivil mimarlık örneği olan ve yıkılmak üzere bina proje kapsamında restore edildi ve binanın tanıtımı için “Kıyıköy Kültürel Varlıkları Tanıtım’” broşürü hazırlandı.


Açılış töreninde bir konuşma yapan Genel Sekreter Şahin, “Ajans olarak kurulduğumuz günden bu yana vermiş olduğumuz proje desteklerinde turizm her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı, almaya da devam ediyor. Bu projede, ajansımızın da desteğiyle atıl durumda bulunan sivil mimari örneği tescilli bir binayı Kıyıköy’e kazandırmış bulunuyoruz. Ajansımızın 326 bin 734 TL yani yüzde 74 destek vermiş olduğu proje ile restorasyonu tamamlanan bu tarihi bina, turizm altyapısının güçlendirilmesi açısından da beldemize yarar sağlayacaktır. Sözlerime son vermeden önce başta Kıyıköy Belediye Başkanımız Ahmet Bora’ya ve projede emeği geçenlere teşekkürlerimi iletmek isterim” dedi.


Proje kapsamında restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan Kıyıköy Belediyesi’ne ait binanın açılışı yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri binayı gezerek incelemelerde bulundular.




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