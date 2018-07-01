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01 Temmuz 2018 20:16

Kur’an-ı Kerim kursu açıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaz Kur’an-ı Kerim kursları düzenlenen törenle açıldı.

Kur’an-ı Kerim kursu açıldı

01 Temmuz 2018 20:16


Kırklareli Lüleburgaz Önder İmam Hatipliler Derneği katkılarıyla kurulan Lüleburgaz Müftülüğüne bağlı Yılmaz Mahallesi Kur’an Kursu hizmete açıldı. Açılış programına İlçe Kaymakamımız Mustafa Kaya, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve sivil Toplum Kuruluşları katıldı.


Programa Kurtuluş Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Küçük ’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlanıldı. Ardından İlçe Müftü vekili Döndü Demirci konuşma yaptı. Konuşmasında Kur’an-ı Kerim Kurslarının öneminden bahsetti. Daha sonra İl Müftüsü bir konuşma yaparak, kursun yapımında emeği geçen Vakıf başkanı Dr. Mehmet Görçin’e ve emeği geçen herkese teşekkürler etti. Kurs hakkında vakfın başkanı Dr. Mehmet Görçin kurs hakkında bilgi vererek, yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve 4-6 yaş Kur’an Kursu açmayı planladıklarını, binanın 5 katlı olduğunu ve binada uygulama mescidi olduğunu ve bütün hizmetlerin ücretsiz olarak karşılandığını söyledi.


Kur’an-ı Kerim kursunun açılışı İl Müftüsü ve vakfın başkanı Dr. Mehmet Görçin dualar eşliğinde kurdele kesimiyle kursun açılışını gerçekleştirdi




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