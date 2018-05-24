Kuru fasulye çeşitlerine yönelik demonstrasyon kuruldu

Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsünden temin edilen 15’şer kilogramlık Akman ve Göynük kuru fasulye çeşitleri Ahmetler köyü çiftçilerinden köy muhtarı Necati Vardar’ın tarlasına ekildi. Özellikleri bakımından Trakya yöresine uygun olan çeşitlerin kültürel işlemlerinin takibi Kofçaz İlçe Müdürlüğü teknik personelince yapılacak. Söz konusu çeşitlerin verimlerine yönelik kurulan demonstrasyonun sonucunda Hasat Tarla Günü planlandı.
Kuru fasulye ekimine Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan, İlçe Müdür Vekili Burhan Yılmaz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü personeli ve ilçe müdürlüğü personeli katılıldı.