Lüleburgaz Devlet Hastanesinde çocuklar için düzenleme

Eski SSK Hastanesi diye de tabir edilen Donatım Sokak üzerinde bulunan Lüleburgaz Devlet Hastanesinde bahçesine, özellikle hastaneye başvuran çocuk hastalara yönelik hem muayene ve tetkik sonuçlarını beklerken güzel vakit geçirtebilmek, hem de genellikle çocuk hastaların hastanelere yönelik olumsuz düşüncelerini kırabilmek adına Büyükkarıştıran Belediyesinin de destekleriyle küçük bir oyun alanı oluşturularak, çocukların hizmetine sunuldu.

Vatandaşların ve hastaneye başvuran çocuk hastaların hizmetin sevinçle karşıladığı ve bu yönde hastane idaresine konuyla ilgili teşekkürlerin geldiğini ifade eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Bahadır Alkan, "Çocuk hastalarımıza yönelik yapılan bu uygulama ile çocuklarımızın hastanelerden duydukları korkuyu bir nebze olsun azaltabilmeyi ve durumları bu oyuncakları kullanabilmeye uygun olan çocuk hastalarımızın da hastanede geçirdikleri sürelerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Çocuk hastalarımıza yönelik bu tür uygulamalarımızın artırılması için yönetici arkadaşlarımızla çeşitli projeler üzerinde de çalışmalarımız devam edecektir" dedi.