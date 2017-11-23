Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 17:04

“Narkotik Eğitim Tırı” Kırklareli Üniversitesi’nde

Kırklareli Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu’nca onaylanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Hedef Olma Hedefsiz Kalma” projesi çerçevesinde Narkotik Eğitim Tırı, Kırklareli Üniversitesi Merkez Yerleşkesine geldi.

“Narkotik Eğitim Tırı” Kırklareli Üniversitesi’nde

23 Kasım 2017 17:04


Narkotik Eğitim Tırı, 22-23 Kasım 2017 tarihlerinde 2 gün süre ile Merkez Yerleşkemizde bulunarak eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile birlikte Narkotik Eğitim Tırı’nı gezdi. Narkotik Eğitim Tırı sorumlusu uzman eğitmen Yücel Salatan, Rektör Şengörür ve Emniyet Müdürü Adalar’a tır içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonuna yerleştirilen 12 dokunmatik monitörde uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları konularında bilgiler verdi.


Rektör Şengörür yaptığı açıklamada, Narkotik Eğitim Tır’ının Kırklareli Üniversitesi’nde bulunmasından dolayı fevkalade memnun olduğunu belirterek, özellikle gençleri hedef alan madde bağımlılığı konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyet gösteren Narkotik Eğitim Tır’ında görevli polisler ile Sosyal Hizmetler Kulübü üyesi öğrencilere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç