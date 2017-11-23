Narkotik Eğitim Tırı, 22-23 Kasım 2017 tarihlerinde 2 gün süre ile Merkez Yerleşkemizde bulunarak eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile birlikte Narkotik Eğitim Tırı’nı gezdi. Narkotik Eğitim Tırı sorumlusu uzman eğitmen Yücel Salatan, Rektör Şengörür ve Emniyet Müdürü Adalar’a tır içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonuna yerleştirilen 12 dokunmatik monitörde uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları konularında bilgiler verdi.

Rektör Şengörür yaptığı açıklamada, Narkotik Eğitim Tır’ının Kırklareli Üniversitesi’nde bulunmasından dolayı fevkalade memnun olduğunu belirterek, özellikle gençleri hedef alan madde bağımlılığı konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyet gösteren Narkotik Eğitim Tır’ında görevli polisler ile Sosyal Hizmetler Kulübü üyesi öğrencilere teşekkür etti.