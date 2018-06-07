Şehidin ismi eğitim gördüğü okulda yaşayacak

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 6 Nisan 2018 tarihinde PKK terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap’ın adı, Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde eğitim gördüğü ilkokula verildi.

Kırklareli Kofçaz ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap’ın adının Kofçaz Merkez İlkokuluna verilmesi için düzenlenen törene şehidin annesi Kıymet Yalap, babası Elmas Yalap ile birlikte Kırklareli Valisi Osman Bilgin katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, Şehit Anıl Yalap’ın vatanın birliği, selameti ve geleceği için canını feda ettiğini, daha önce görev yaptığı bölgede yaralanarak gazi olduğunu ancak gazilik rütbesini kabul etmeyerek yeniden görevine döndüğünü ifade etti. Vali Bilgin, Türk milletinin ve gençliğinin vatanı için canını her zaman seve seve vermeye hazır olduğunu belirtti.

Vali Bilgin ayrıca "Türk milleti olarak bizim için şehitlik mertebesi ve vatan için can vermenin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Vatanın birliği ve beraberliği için nasıl bir araya geldiğimiz göstergesi de budur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ile bu ülkenin bayrağı hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Askerimiz ve polisimizle güçlü olacağız. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimiz her zaman kalplerimizde yaşayacaktır" dedi.

Şehidin annesi Kıymet Yalap ve Babası Elmas Yalap yaptıkları duygusal konuşmalarda oğlunun adının ilkokulda yaşatılacak olmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.