Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

yıl dönümü münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından Polis Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin de katıldı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıldönümü kapsamında şehit aileleri ve gazi yakınları onuruna düzenlenen iftar programında konuşan Vali Bilgin, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıldönümünde, şehit aileleri ve gazi yakınları ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.