Süt Sığırcılığı eğitimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ Projesi Kapsamında Vize Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından planlamış olduğu ‘Süt Sığırı Yetiştiriciliği’ kursu Kıyıköy Beldesinde tamamlandı.

Süt sığırcılığında çiftliklerin planlanması, süt sığırcılığında mekanizasyon ve süt sığırcılığında sürü yönetimi konularında Ziraat Mühendisi Esen Kesimci, süt sığırcılığında sağlık ve hastalıklardan korunma konusunda Veteriner Hekim Barış Tolga Candan, süt sığırlarının beslenmesi Veteriner Hekim Şaban Tomar, süt sığırlarında sağlıklı süt üretimi konusunda Veteriner Hekim Ahmet İnce ve Yem bitkileri yetiştirme konusunda Ziraat Teknikeri İbrahim Altan ders verdi. Kurs sonunda kursa katılan 25 çiftçi sertifika almaya hak kazandı.