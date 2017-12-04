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04 Aralık 2017 14:48

Süt Sığırcılığı eğitimleri

Kırklareli’nin Vize İlçesi Kıyıköy Beldesinde, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçilerin Desteklenmesi projesinden hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler ile beldede hayvancılık yapmak isteyen çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen kurslar tamamlandı.

Süt Sığırcılığı eğitimleri

04 Aralık 2017 14:48


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ Projesi Kapsamında Vize Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından planlamış olduğu ‘Süt Sığırı Yetiştiriciliği’ kursu Kıyıköy Beldesinde tamamlandı.


Süt sığırcılığında çiftliklerin planlanması, süt sığırcılığında mekanizasyon ve süt sığırcılığında sürü yönetimi konularında Ziraat Mühendisi Esen Kesimci, süt sığırcılığında sağlık ve hastalıklardan korunma konusunda Veteriner Hekim Barış Tolga Candan, süt sığırlarının beslenmesi Veteriner Hekim Şaban Tomar, süt sığırlarında sağlıklı süt üretimi konusunda Veteriner Hekim Ahmet İnce ve Yem bitkileri yetiştirme konusunda Ziraat Teknikeri İbrahim Altan ders verdi. Kurs sonunda kursa katılan 25 çiftçi sertifika almaya hak kazandı.




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