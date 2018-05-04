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04 Mayıs 2018 13:27

Üniversite adayları için tanıtım fuarı düzenlendi

Kırklareli’de üniversite adaylarına yönelik tanıtım ve tercih fuarı düzenlendi.

Üniversite adayları için tanıtım fuarı düzenlendi

04 Mayıs 2018 13:27


Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve EKET Fuarcılık işbirliği ile Kırklareli Anadolu Lisesi’nde, Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı yapıldı.


Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı etkinliğine Türkiye genelinden 20 devlet ve vakıf üniversitesi stant açarak katıldı. Etkinliğe katılımcı üniversitelerin tanıtımları yapılarak ayrıca üniversitelerin yetkilileri tarafından doğru üniversite seçimi, kariyer planlama ve meslek seçimi gibi konularda seminerler verildi.


Düzenlenen fuara Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ahmet Uzun ve Yaşar Eker katılarak fuar ile ilgili öğrencilerden ve yetkililerden bilgi aldı.




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