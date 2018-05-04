Üniversite adayları için tanıtım fuarı düzenlendi

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve EKET Fuarcılık işbirliği ile Kırklareli Anadolu Lisesi’nde, Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı yapıldı.

Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı etkinliğine Türkiye genelinden 20 devlet ve vakıf üniversitesi stant açarak katıldı. Etkinliğe katılımcı üniversitelerin tanıtımları yapılarak ayrıca üniversitelerin yetkilileri tarafından doğru üniversite seçimi, kariyer planlama ve meslek seçimi gibi konularda seminerler verildi.

Düzenlenen fuara Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ahmet Uzun ve Yaşar Eker katılarak fuar ile ilgili öğrencilerden ve yetkililerden bilgi aldı.