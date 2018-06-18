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18 Haziran 2018 15:58

Ustaların eliyle şiir ve müzik buluşacak

Kırklareli’nde düzenlenecek olan ‘Enel Aşk’ programında, Mazlum Çimen, Ayfer Vardar, Metin Uca ve Menderes Samancılar sanat severlerin karşısına çıkacak.

Ustaların eliyle şiir ve müzik buluşacak

18 Haziran 2018 15:58


Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, “Enel Aşk” adlı müzikli gösteriyi Kırklarelili sanatseverler ile bir araya getirecek.


Ezber bozan bir sahne gösterisi olarak tanımlanan “Enel Aşk”, aşk ve doğa teması üzerinden, seyircileri geçmişten bugüne uzun bir yolculuğa çıkarırken, deyişler ve yol kültüründe aşkın ne olduğuna dair soru oluşturan ve bu yolculuğa eşlik eden değerli sanatçılar ise göz dolduruyor.


Şiir ve anlatımlarıyla Menderes Samancılar, Metin Uca, Müzik yorumlarıyla Ayfer Vardar ve Mazlum Çimen’in yer alacağı “Enel Aşk” müzikli gösterisi, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 21.30’da Sabahattin Ali Sokağı’nda sahne alacak.




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