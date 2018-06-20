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20 Haziran 2018 17:25

Vali Bilgin, Avrupa 2.’si Hilal Kaya’yı makamında ağırladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Avrupa 2.

Vali Bilgin, Avrupa 2.’si Hilal Kaya’yı makamında ağırladı

20 Haziran 2018 17:25

’si olan Kırklarelili tekvando sporcusunu ağırladı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 30 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Plovdiv/Filibe şehrinde Kolodruma Spor Kompleksinde gerçekleşen 1.WTE Multi Avrupa Oyunları’nda 49 kilogram genç bayanlarda Avrupa 2.’si olarak gümüş madalya kazanan, Kırklarelili sporcu Hilal Kaya ve antrenörlerini makamında ağırladı.


WTE Multi Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Ergin Spor Kulübü’nün başarılı ve tecrübeli antrenörleri Savaş Ergin, Gökhan Yeşil ve milli sporcu Hilal Kaya’yı makamında kabul eden Vali Osman Bilgin, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.




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