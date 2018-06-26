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26 Haziran 2018 12:53

Vali Bilgin, Lüleburgaz’da incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesini ziyaret ederek inşaatı devam eden projeleri inceledi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz’da incelemelerde bulundu

26 Haziran 2018 12:53

Bilgin ayrıca silahlı saldırıya uğrayan Sivriler köyü muhtarına da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesini ziyaret ederek inşaatı devam eden 300 Yataklı Lüleburgaz Devlet Hastanesi ile 20 Üniteli Lüleburgaz Ağız Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.


Vali Bilgin, Lüleburgaz temasları kapsamında silahlı saldırı sonucu yaralanarak Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sivriler Köyü Muhtarı Dursun Saykın’ı da ziyaret etti.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hasta ve yakınlarıyla görüşerek, tüm hastalara acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.




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