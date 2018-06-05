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05 Haziran 2018 15:59

Vali Bilgin’den Avrupa Şampiyonu’na tebrik telefonu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 30 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Plovdiv/Filibe şehrinde Kolodruma Spor Kompleksinde gerçekleşen 1.

Vali Bilgin’den Avrupa Şampiyonu’na tebrik telefonu

05 Haziran 2018 15:59

WTE Multi Avrupa Oyunlarında 51 Kilogram Yıldız Bayanlarda Avrupa Şampiyonu olan Kırklarelili Şevval Çakal’ı müsabaka sonrası telefonla arayarak tebrik etti.


Ergin Spor Kulübü’nün başarılı ve tecrübeli Antrenörleri Savaş Ergin ve Gökhan Yeşil’in yetiştirdiği Şevval Çakal “1. WTE Multi Avrupa Oyunları”nda 1. turda Yunan rakibini 21-1 sayı üstünlüğü ile nakavt etti. Çeyrek finalin 2. raundunun sonunda 7-2 geriye düşmesine rağmen 3. raundda rakibine kurduğu üstünlük ile maçı çeviren Çakal 16-7 galip geldi. Yarı finalde Bulgaristanlı rakibini de 21-1 sayı üstünlüğü ile nakavt eden Şevval Çakal finalde Letonyalı rakibini sayı vermeden 12-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.


C 1.WTE Multi Avrupa Oyunları’nda, Avrupa Şampiyonu Şevval Çakal ve antrenörlerini arayarak tebrik eden Vali Osman Bilgin, başarılarının devamını diledi.




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