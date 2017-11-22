Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 10:38

Vali Çiftçi, Yayla Mahallesindeki yapıları inceledi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser ve yetkililer eşliğinde Kırklareli’ndeki tarihi dokunun kaybolmadığı Yayla Mahallesi’nde bulunan yapılarda incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, Yayla Mahallesindeki yapıları inceledi

22 Kasım 2017 10:38


Vali Çiftçi ilk olarak, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından Yayla Meydanı’nda bulunan tescilli bir sivil mimarlık örneği olarak restore ettirerek TRAKYAKA Yatırım Destek Ofisi olarak kullanacak olan Dodoğlu Binasında incelemelerde bulundu.


Vali Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra, Kırklareli Valiliği tarafından Yayla Mahallesinde yapılan restorasyon çalışmalarıyla Kırklareli’nin tarihini canlandıran çalışmaları ve Kırklareli halkının hizmetine sunulan Kültür ve Sanat Evini inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.


Vali Çiftçi, Kültür kenti Kırklareli’nde bu tür çalışma ve hizmetlerin arttırılacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
13
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç