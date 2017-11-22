Vali Çiftçi, Yayla Mahallesindeki yapıları inceledi

Vali Çiftçi ilk olarak, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından Yayla Meydanı’nda bulunan tescilli bir sivil mimarlık örneği olarak restore ettirerek TRAKYAKA Yatırım Destek Ofisi olarak kullanacak olan Dodoğlu Binasında incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra, Kırklareli Valiliği tarafından Yayla Mahallesinde yapılan restorasyon çalışmalarıyla Kırklareli’nin tarihini canlandıran çalışmaları ve Kırklareli halkının hizmetine sunulan Kültür ve Sanat Evini inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Çiftçi, Kültür kenti Kırklareli’nde bu tür çalışma ve hizmetlerin arttırılacağını belirtti.