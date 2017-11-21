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21 Kasım 2017 13:17

Vali Çiftçi’ye dernek, kulüp ve okul müdürlerini kabul etti

Kırklareli’nde faaliyet gösteren dernek, kulüp ve okul müdürlerinden oluşan heyet Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’yi makamında ziyaret ettiler.

Vali Çiftçi’ye dernek, kulüp ve okul müdürlerini kabul etti

21 Kasım 2017 13:17


Kırklareli Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Yöneticisi Nihal Bircan ile heyeti, Kırklareli Kızılay Şube Başkanı Ruhan Altıntel ile heyeti, Kırklareli Kanser Savaş Derneği Başkanı Mehmet Özbilen ve Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın ile heyeti, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundular.


Kırklareli Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Yöneticisi Nihal Bircan ile heyeti ve Kırklareli Kanser Savaş Derneği Başkanı Mehmet Özbilen de Vali Orhan Çiftçi’ye tablo ve kitap hediye ettiler. Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’de nezaket ziyaretinden dolayı çok memnun olduğu dile getirdi.




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