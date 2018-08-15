Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 11:45

Vize’de ’mesai dışı diş polikliniği hizmeti’ uygulaması başlıyor

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi, mesai dışı diş polikliniği hizmeti uygulamasını başlatıyor.

Vize’de ’mesai dışı diş polikliniği hizmeti’ uygulaması başlıyor

15 Ağustos 2018 11:45


Sağlık sektöründe kalite anlayışının gelişmesiyle birlikte, hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olan “hasta memnuniyeti” kavramı da önem kazanmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda daha etkin, kaliteli, ulaşılabilir ve zamanında verilmesi büyük önem arz ettiği için vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak, hasta memnuniyetini arttırmak ve mesai saatleri içinde iş yerinden izin alamayıp diş tedavisi yaptıramayan hastaların mağdur olmaması için Vize Devlet Hastanesinde yeni bir düzenlemeye gidildi.


Vize Devlet Hastanesi Diş Hekimi Özkan Yalçın, 16 Ağustos Perşembe gününden itibaren her salı, çarşamba ve perşembe günleri gece saat 00.00’a kadar poliklinik hizmeti vereceği açıklandı.


Diş polikliniğine başvurmak isteyen hastalar Merkezi Hastane Randevü Sistemi (MHRS) üzerinden ister online, isterse 182 numaralı telefon aracılığı ile kolayca hastane randevusu alabilecekleri belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç