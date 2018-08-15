Vize’de ’mesai dışı diş polikliniği hizmeti’ uygulaması başlıyor

Sağlık sektöründe kalite anlayışının gelişmesiyle birlikte, hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olan “hasta memnuniyeti” kavramı da önem kazanmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda daha etkin, kaliteli, ulaşılabilir ve zamanında verilmesi büyük önem arz ettiği için vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak, hasta memnuniyetini arttırmak ve mesai saatleri içinde iş yerinden izin alamayıp diş tedavisi yaptıramayan hastaların mağdur olmaması için Vize Devlet Hastanesinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Vize Devlet Hastanesi Diş Hekimi Özkan Yalçın, 16 Ağustos Perşembe gününden itibaren her salı, çarşamba ve perşembe günleri gece saat 00.00’a kadar poliklinik hizmeti vereceği açıklandı.

Diş polikliniğine başvurmak isteyen hastalar Merkezi Hastane Randevü Sistemi (MHRS) üzerinden ister online, isterse 182 numaralı telefon aracılığı ile kolayca hastane randevusu alabilecekleri belirtildi.