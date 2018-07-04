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04 Temmuz 2018 18:21

Yaralı yavru leylek tedavi altına alındı

Kırklareli’nde, elektrik direğindeki yuvasında yaralı olduğu fark edilen yavru leylek, tedavi altına alındı.

Yaralı yavru leylek tedavi altına alındı

04 Temmuz 2018 18:21


Kırklareli’nde, bir elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvasında bir yavru leyleğin yaralı olduğu fark edildi. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesinden sonra yavru leyleği tedavi etmek için çalışmalar başladı. TREDAŞ ekiplerince yuvasından alınan yaralı yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.


Yavru leylek sağlık kontrolü yapıldıktan sonra, tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi. Yavru leylek tedavi edildikten sonra tekrardan yuvasına konulacağı öğrenildi.




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