Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi kadınların uğrak yeri oldu

Yaklaşık 4 ay önce Kırklareli Belediyesi tarafından açılıp hizmete sunulan Kırklareli Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi, spor yapıp zayıflamak isteyen Kırklarelili kadınların uğrak mekanı haline geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırklareli Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezinde Eğitim Hocası Merve Mete, katılımın artığını ifade ederek, "Salonumuz 4 ay oldu açılalı, bayanlar hizmet veriyoruz. Kırklareli Belediyemiz tarafından bayanlara ücretsiz bir salon burası. Zumba derslerimiz var, pilates derslerimiz var ve fitnes derslerinden oluşan kardiyo derslerimiz var. Biz burada 2 hoca çalışıyoruz ben zumba derslerine giriyorum Nuray Hocam var oda plates derslerine giriyor. Ortaklaşa kardiyo derslerimizi veriyoruz. Burada gayet güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bayanlar çok memnun. Özellikle ücretsiz olması onlar için çok önemli bir şey. Burayı daha çok özellikle çalışmayan bayanlar tercih ediyor. Katılım konusunda aşırı bir şekilde yoğunluk yaşıyoruz. Yani yaz tatili olmasına rağmen derslerimiz gayet kalabalık geçiyor. Dersler çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Buraya zayıflamak amacıyla gelenler var, spor yapmak amacıyla gelenler var. Ve gerçekten güzel sonuçlar alanlar var. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. 250 ile 300 arası kadın buraya spor yapmaya geliyor" dedi.