15 Temmuz şiirini okuyan genci Vali altınla ödüllendirdi

Dursun Ali Erzincanlı’nın 15 Temmuzun simge askeri haline gelen Ömer Halis Demir anısına kaleme aldığı ‘Otuz Kuş’ adlı şiiri okuyan Kemalettin Çorak, Vali Necati Şentürk tarafından altınla ödüllendirildi.

Dünya uyuşturucu günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen program Kur’an Tilavetinin okunması ile başladı. Uyuşturucu madde kullanımının verdiği zararların anlatıldığı programda İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu sekretaryasını yürüten Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli Dr. Aslıhan Torun ‘Uyuşturucu İle Mücadele’ konulu seminer verdi.

Torun, konuşmasında, “Her maddenin bağımlılık potansiyeli farklıdır. Bu yüzden uyuşturucu maddenin bir kerelik dahi kullanımı dahi çok sakıncalıdır. Kimyasal olan bu maddelerin zehirleyici özellikleri yokmuş gibi bitkisel ürün gibi adlandırılarak sağlığa zararlı olmadığı algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan sunni uyuşturuculardır. Esrar dünya çapında en çok yakalanan uyuşturucu madde olma özelliğini sürdürürken sentetik uyuşturucu operasyonlarında da gözle görülür bir artış vardır. Uyuşturucu madde kullanımı sayısı ise her yıl yüzde 8 oranında artış göstermektedir.”dedi.

Yapılan sunumun ardından Anadolu İmam-Hatip lisesi öğrencisi Kemalettin Çorak Dursun Ali Erzincanlı’nın 15 Temmuzun simge askeri haline gelen Ömer Halis Demir anısına kaleme aldığı ‘Otuz Kuş’ adlı şiiri okuyarak salondakileri duygulandırdı.

Şiirin okunmasının ardından Vali Necati Şentürk, şiiri seslendiren Kemalettin Çorak’ı altınla ödüllendirdi.

Emniyet mensuplarının da katılım gösterdiği program basına kapalı şekilde devam etti.