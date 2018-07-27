Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 11:47

18 marketten 5’ine son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı cezası

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Belediye zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş temel gıda ürünlerinin tespiti için marketlerde denetim yaptı.

18 marketten 5’ine son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı cezası

27 Temmuz 2018 11:47


18 markette yapılan denetimlerde 5 markete son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışı nedeniyle cezai işlem uygulandı.



Son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri belediye zabıta ekiplerince imha edilmek üzere depoya kaldırıldı. Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.


Belediye Başkanı Talu, açıklamasında, “Özellikle halk sağlığını ilgilendiren yerlerle ilgili denetimlere büyük önem veriyoruz. Bu konuda kimseye taviz vermiyoruz. Sağlığın şakası olmaz. Bütün işletmelerden sattıkları ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmelerini istiyoruz. Bu konuda tüketicilere de büyük görev düşmektedir. Tüketiciler ne kadar seçici ve duyarlı olurlarsa art niyetli kişilerin sayısı da azalacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç