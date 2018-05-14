Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasında 11 ve 10. sınıf futbol takımları karşılaştı.

11 - B sınıfı futbol takımının 4-2’lik galibiyeti ile sonuçlanan müsabaka da kupa genç yaşta hayata veda eden Enes Turpçu’nun ailesi tarafından öğrencilere takdim edildi.

Düzenlenen futbol turnuvası ile ilgili konuşan baba Recep Turpçu, oğlunun unutulmamasının ve arkadaşları üzerinde bu denli hatıra bırakmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Baba Turpçu, "Okul yönetimi ile birlikte oğlum adına düzenlenen futbol turnuvasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oğlumun vefaatının üçüncü yıl dönümünde düzenlenen turnuva bizler içinde çok anlamlı oldu" dedi.

Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yılaydın Güzel’ de yaptığı açıklamala da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Enes’in öğrencilik yıllarında güzel ahlakı ile örnek olduğunu belirtti.

Enes Turpçu, 3 yıl önce evinden çıktıktan sonra kaza geçirmiş girdiği hayat mücadelesini kaybederek vefat etmişti.